РИАМО - 24 июн. В Московском метрополитене парад Победы посмотрели свыше 118 тысяч пассажиров, трансляция велась в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.
В вагонах более чем 3,5 тысячи поездов метро велась трансляция более чем на 15,4 тысячи экранах, также парад впервые показывали на медиафасаде Единого диспетчерского центра.
У тех, кто пропустил трансляцию парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, будет возможность посмотреть ее повтор на экранах метро и медиафасаде в 16:00 и 20:00.
Парад Победы прошел на Красной площади, в нем приняли участие около 14 тысяч военнослужащих и более 200 единиц военной техники, а также свыше 70 самолетов и вертолетов.
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