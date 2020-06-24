РИАМО - 24 июн. В Московском метрополитене парад Победы посмотрели свыше 118 тысяч пассажиров, трансляция велась в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

В вагонах более чем 3,5 тысячи поездов метро велась трансляция более чем на 15,4 тысячи экранах, также парад впервые показывали на медиафасаде Единого диспетчерского центра.

«Мы традиционно транслируем на экранах в вагонах поездов важные для москвичей события. Несомненно, одним из них является грандиозный по своим масштабам парад Победы, который мы транслировали на экранах и в предыдущие годы», - отмечается в материале.

У тех, кто пропустил трансляцию парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, будет возможность посмотреть ее повтор на экранах метро и медиафасаде в 16:00 и 20:00.

Парад Победы прошел на Красной площади, в нем приняли участие около 14 тысяч военнослужащих и более 200 единиц военной техники, а также свыше 70 самолетов и вертолетов.

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