РИАМО – 24 июн. Ветераны подмосковного Реутова в среду, день 75-летия парада Победителей в Великой Отечественной войне, выпустили в небо белых голубей, акция прошла в формате Общероссийского флешмоба «Голубь Мира», говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Ветераны войны, боевых действий и вооруженных сил, а также волонтеры муниципалитета собрались сегодня рядом с вечным огнем у мемориала Славы в Реутове и выпустили в небо символов мира – белых голубей. Сейчас очень важно сохранять историческую память и быть благодарными поколению победителей, отстоявшим Родину в трудные годы войны», – сказал председатель Совета ветеранов Реутова Валерий Нечай.

Любой желающий сможет принять участие в онлайн-версии флешмоба «Голубь Мира» на протяжении всего дня. Его организаторы призывают сделать фигурку голубя из бумаги, сфотографировать ее и «отправить в полет» в пространство интернета с пожеланиями мира и хештегами #ГолубьМира #МирНаЗемле.