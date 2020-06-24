РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. Дорожники приступили к ремонту улицы Вишневой в деревне Докукино микрорайона Подольска, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«В деревне Докукино микрорайона Дубровицкий начаты работы по ремонту и асфальтированию улицы Вишневой», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что также одновременно ведутся работы на улицах Степная и Благовещенская в поселке Поливаново.