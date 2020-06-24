В этом году из-за пандемии коронавируса президентом России было принято решение перенести военный Парад с традиционный даты в День Победы на 24 июня. Посмотреть торжественное мероприятие граждане смогли в прямом эфире федеральных телеканалов, а у жителей столицы была возможность увидеть пролет авиации и колонны военной техники на улицах города.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>

Смотреть Парад – важная традиция

Мэр Москвы рекомендовал жителям столицы не подвергать себя и своих близких риску и посмотреть Парад дома.

Для многих граждан просмотр Парада Победы – важная традиция, заложенная еще в детстве.

Даже те, кто в этот праздничный день продолжает работать, смогли приобщиться к торжеству.

Для пользователя @klevaiababushka военный Парад – это повод задуматься не только о великом подвиге предков, но и о настоящем и будущем страны.

Современные технологии позволяют зрителям насладиться торжественным моментом и почувствовать себя непосредственным участником событий.

Пользователь Инстраграм @ageeva_faina восхищается представительницами прекрасного пола, которые тоже принимают участие в Параде.

Всей семьей у экрана

Именно на родителях лежит ответственность за передачу памяти о Великой Отечественной войне следующим поколениям. Приобщить малышей к истории помогает совместный просмотр Парада Победы.

Особенно трогательно реагируют на проезд военной техники будущие защитники Родины.

Многие граждане смотрят Парад вместе с домашними питомцами.

Всеобщий праздник

Торжественный парад Победы традиционно проходит в Москве на Красной площади, но ждут его не только жители столицы.

В Подмосковье тоже смотрели парад.

«Главное, он состоялся!» – делится радостью с другими пользователями жительница Уфы.

Также жители российских регионов в день Парада приняли участие в акции «Бессмертный полк».

Парад в Москве смотрели не только в других регионах, но и за границей.

«Я участвую в параде»

Пользователи социальных сетей присоединились к акции #ЯнаПарадеЯвСтрою.

Рядом с парадом

Жители столицы могли полюбоваться военной техникой не только через телеэкраны.

На улицах столицы гуляющих встретили стройные пешие полки, следующие на Парад под громогласное пение.

Особенно впечатлил пользователей соцсетей пролет авиатехники в чистом голубом небе.

Чтобы его увидеть, многим достаточно было просто выглянуть в окно.