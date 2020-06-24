РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 июн. В подмосковных Котельниках в ходе проверки выявили нарушения содержания дворов в микрорайоне Силикат, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

Накануне Жигалкин провел проверку содержания дворовых территорий. В этот раз он осмотрел несколько дворов в микрорайоне Силикат, а также пообщался с представителями УК.

«Жительница одного из подъездов дома №10 обратилась ко мне с просьбой решить проблему мусорных баков - уже порядка 10 лет они доставляют неудобства, находятся в неудовлетворительном состоянии. В ближайшее время решим вопрос. Дворы микрорайона обслуживают всего 12 дворников, а по нормативам их должно быть 16. В ближайшее время штат будет увеличен», - написал Жигалкин в своем Instagram-аккаунте.

В ходе осмотра он застал работы по обустройству пандуса в доме №10. По этому вопросу несколько дней назад в соцсетях обращалась жительница.

«Как мне показалось, пандус выполнен под слишком крутым наклоном - хоть и соответствует нормативам, но это может быть неудобно. Поэтому прошу жительницу дать обратную связь по завершении работ», - отметил Жигалкин.

Далее он посетил двор дома №18, возле которого образовался провал в асфальте, глава также увидел это обращение в соцсетях. Первичные меры выполнены, яму засыпали, но порядок после себя не навели. Жигалкин дал поручение доработать вопрос.

«В остальном, требования к содержанию дворов все те же: чистые улицы, дороги без ям, окошенная трава, отсутствие сухостоя. В дальнейшем продолжу такие проверки, а также скоро начнем встречи во дворах - буду анонсировать», - заключил Жигалкин.