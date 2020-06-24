РИАМО - 24 июн. В столичном проекте «Активный гражданин» началось голосование на определение победителей конкурса «Лучший реализованный проект в сфере строительства», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Жители столицы должны будут выбирать лучшие работы из 111 проектов, которые были реализованы в прошлом году. Награждение пройдет накануне Дня строителя в августе. Конкурс проводят уже в 21-й раз.

«Победителей выбирает не только конкурсная комиссия, но и горожане, ведь от того, что мы строим, как мы строим и насколько филигранно реставрируем объекты культурного наследия, от этого зависят комфорт и безопасность нашего с вами проживания в мегаполисе», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Голосование организовано не только на проекте «Активный гражданин», но и на официальном сайте конкурса, и на выставке конкурсных проектов в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ.

Москвичи выберут те проекты, которые получат приз зрительских симпатий в каждой номинации. Голосование пройдет в четыре этапа.