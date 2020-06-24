РИАМО - 24 июн. Ветераны Великой Отечественной войны из Подмосковья в среду посетили военный парад в Москве, приуроченный к 75-й годовщине Великой Победы.

На парад были приглашены Петр Саган из Богородского городского округа, Наталья Чинючина из Луховиц и Николай Козлов из Серпухова.

Петр Павлович Саган – ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Богородского округа. Он принимал участие в исторической встрече союзников на Эльбе, а Победу встретил в освобожденном Берлине. Удостоен высоких государственных наград: орденов Красной Звезды и Отечественной войны третьей степени, медалей «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Варшавы», «За Победу над Германией».

1 из 2

Наталья Андреевна Чинючина встретила войну в Ленинграде ученицей начальной школы. В 1941-42 годах в школе был развернут госпиталь, где ученики ухаживали за ранеными, писали письма, читали сводки с фронта. Летом 1942 года в составе детдома №23 она была эвакуирована в Горьковскую область. Награждена памятными и юбилейными медалями, знаком «Жителю блокадного Ленинграда», медалью «Ветеран труда» и многими другими.

Николай Иванович Козлов – ветеран Великой Отечественной войны, разведчик. Был тяжело ранен четыре раза, прошел фронтовой путь от Москвы до Кенигсберга. Участвовал в белорусской наступательной операции «Багратион». Награжден орденом Красного Знамени, орденами Славы второй и третьей степени.

Всего в параде приняли участие порядка 14 тысяч военнослужащих, более 200 единиц техники, а также свыше 70 единиц воздушной техники, включая истребители и бомбардировщики.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>