РИАМО - 24 июн. После снятия режима самоизоляции, с 9 июня по 22 июня, жители мегаполиса совершили на Московских центральных диаметрах более 3,49 миллиона поездок, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» совершили 1,69 миллиона поездок, а на МЦД-2 «Курско-Рижский» - 1,8 миллиона поездок.

«Пассажиропоток на МЦД постепенно возвращается к уровню конца февраля. За две недели пассажиры совершили более 3,49 миллиона поездок. Таким образом, пассажиропоток восстановился на 57% относительно периода до начала пандемии», - отмечается в материале.

При поездках на транспорте жителей столицы просят носить маски и перчатки, обрабатывать руки антисептиком из санитайзеров, которые установлены на станциях МЦД.

На МЦД 12 раз в день обрабатываются все контактные поверхности, три раза в день обеззараживаются поезда. Каждую ночь подвижной состав дезинфицируют холодным туманом.