РИАМО - 24 июн. В Московской области еще 24 пациента с коронавирусной инфекцией скончались за прошедшие сутки, за весь период жертвами Covid-19 стали 822 пациента, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.

«Скончались 822 заболевших. Выздоровели и выписались 27 588 человек», – отмечается в материале.

В Подмосковье на антитела к коронавирусной инфекции могут провериться все желающие. Для этого необходимо оформить запись в процедурный кабинет на портале госуслуг или по телефону: 8(800)550-50-30.

Число таких тестирований с 25 июня увеличат втрое – до 30 тысяч ежесуточно.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- За сутки жертвами коронавируса в Московской области стали 24 челвоека.

- Еще порядка 500 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Подмосковье.

- Число выздоровевших пациентов в Подмосковье составило 1,3 тысячи человек.

- В столице коронавирус диагностировали у 811 человек за сутки. Это самый низкий суточный прирост заболевших за последние 2,5 месяца.

- В Москве за сутки выздоровели еще 2 020 человек, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 141 тысячи пациентов.

- За прошедшие сутки в столице скончались 14 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве выздоровели 139 248 человек.