РИАМО - 24 июн. В Московской области еще 24 пациента с коронавирусной инфекцией скончались за прошедшие сутки, за весь период жертвами Covid-19 стали 822 пациента, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.
«Скончались 822 заболевших. Выздоровели и выписались 27 588 человек», – отмечается в материале.
В Подмосковье на антитела к коронавирусной инфекции могут провериться все желающие. Для этого необходимо оформить запись в процедурный кабинет на портале госуслуг или по телефону: 8(800)550-50-30.
Число таких тестирований с 25 июня увеличат втрое – до 30 тысяч ежесуточно.
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Текстовая трансляция
24 ИЮНЯ
- За сутки жертвами коронавируса в Московской области стали 24 челвоека.
- Еще порядка 500 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Подмосковье.
- Число выздоровевших пациентов в Подмосковье составило 1,3 тысячи человек.
- В столице коронавирус диагностировали у 811 человек за сутки. Это самый низкий суточный прирост заболевших за последние 2,5 месяца.
- В Москве за сутки выздоровели еще 2 020 человек, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 141 тысячи пациентов.
- За прошедшие сутки в столице скончались 14 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве выздоровели 139 248 человек.
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