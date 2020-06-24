РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июн. Военнослужащие 45-го инженерно-маскировочного полка из подмосковного Красногорска приняли участие в параде Победы, который состоялся на Красной площади в Москве в среду, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Юбилейный Парад в честь 75-летия Великой Победы прошел на Красной площади. Ровно 75 лет назад в этот день по главной площади страны прошли воины, победившие фашизм. Сегодня в числе 15 тысяч военнослужащих по брусчатке торжественным маршем прошли подразделения 45-го инженерно-маскировочного полка из поселка Нахабино», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что 3335 военнослужащих полка награждены орденами и медалями. В 1982 году за мужество и воинскую доблесть часть была награждена вымпелом министра обороны СССР.

«В ходе выполнения боевых задач погиб 161 военнослужащий полка», - заключила Хаймурзина.