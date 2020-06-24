РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июн. Бывший глава городского поселения Красногорск Виктор Кругликов скоропостижно скончался 23 июня, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Вчера (23 июня – ред.) на 70-м году жизни скоропостижно скончался Виктор Валентинович Кругликов», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Кругликов прошел путь от инженера-технолога до исполнительного директора ЗАО «Бецема», возглавлял митинский машиностроительный завод «Мир», на протяжении 9 лет был первым замглавы Красногорского района. С 2006 по 2014 год – глава городского поселения Красногорск. В общей сложности Красногорску он посвятил более 40 лет своей жизни.

«Помимо крупных инфраструктурных проектов, таких как реконструкция ВЗУ и замена инженерных сетей, благодаря инициативе Кругликова вдоль Волоколамского шоссе появился Яблоневый сад – первый самостоятельный проект поселения после реформы местного самоуправления. Скамья примирения в Городском парке и стритбольная площадка у бассейна – одни из последних проектов на посту главы города», – добавила Хаймурзина.

Прощание с Виктором Кругликовым состоится в Знаменском храме 26 июня в 11:00.

«Глубочайшие соболезнования вдове, детям и внукам. Светлая память», – заключила Хаймурзина.