РИАМО - 24 июн. В Московской области за прошедшие сутки выявили 507 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период эпидемии выявили более 55 тысяч случаев инфицирования, говорится в сообщении областного опершатба по коронавирусу.

«Всего в Московской области зафиксировано 55 386 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — отмечается в материале.

В Московской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса: открылись парки для прогулок, отменили цифровые пропуска, открылись МФЦ, начал работать каршеринг, возобновили работу летние веранды кафе и ресторанов и так далее.

Но пока действует запрет на массовые мероприятия, а также для профилактики Covid-19 в общественных местах региона нужно носить маски.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- За сутки жертвами коронавируса в Московской области стали 24 челвоека.

- Еще порядка 500 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Подмосковье.

- Число выздоровевших пациентов в Подмосковье составило 1,3 тысячи человек.

- В столице коронавирус диагностировали у 811 человек за сутки. Это самый низкий суточный прирост заболевших за последние 2,5 месяца.

- В Москве за сутки выздоровели еще 2 020 человек, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 141 тысячи пациентов.

- За прошедшие сутки в столице скончались 14 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве выздоровели 139 248 человек.