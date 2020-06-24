РИАМО - 24 июн. Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.

Из-под машины в какой-то момент начал идти густой и сизый дым. Транспорт проехал порядка 100-150 метров, после чего встал.

Экипаж машины находится рядом с ней.

В кратчайшие сроки к боевой машине подогнали армейский автомобиль-эвакуатор, после чего взяли сломанную технику на буксир и увезли. Скорее всего, у нее отказал двигатель.

В среду в Москве на Красной площади прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего в параде приняли участие около 14 тысяч военнослужащих и более 200 единиц военной техники, а также свыше 70 единиц воздушной техники, включая истребители и бомбардировщики.