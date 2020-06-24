РИАМО - 24 июн. В столице ветеранов, которые смотрели парад Победы на трибунах, отвозили к месту просмотра на 30 электрокарах с соблюдением эпидемиологических норм, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сегодня наших героев и дорогих ветеранов мы отвозили к трибунам прямо на электрокарах! Весь транспорт был полностью дезинфицирован. А ветераны смогли быстро и комфортно доехать к местам просмотра парада. С праздником», - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Парад Победы прошел в среду на Красной площади, в нем приняли участие около 14 тысяч военнослужащих и более 200 единиц военной техники, а также свыше 70 самолетов и вертолетов.

Перед ветеранами и участниками парада выступил президент России Владимир Путин, он поздравил их с 75-летием Победы и вспомнил парад 1945 года.

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