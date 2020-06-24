РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. Рабочие провели ямочный ремонт в одном из дворов на проспекте Ленина в Подольске по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение, в котором отметила, что во дворе дома №158 по проспекту Ленина образовались ямы, которые необходимо заделать.

«Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу проведения ямочного ремонта асфальтового покрытия во дворе на проспекте Ленина и сообщает, что по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению разрушения проведены», - сказал первый замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.