РИАМО - 24 июн. В подмосковном Сергиевом Посаде двое неизвестных оторвали зеркало заднего вида у легендарной машины «Копейка», которая стояла у музея советского детства, сообщается в Instagram-аккаунте музея.

«Этот неприятный инцидент произошел утром 23 июня в 6:00», — говорится в сообщении.

На записи с видеокамер видно, как один из молодых людей подходит к автомобилю и отрывает зеркало, а другой на это смотрит. После чего оба не спеша уходят.

Сотрудники музея надеется на то, что молодой человек просто выбросил зеркало, и они смогут сохранить первоначальный вид авто.

Пользователи Сети осуждающе оценили действия молодых людей.

«Стыдно за таких людей», — написала в комментариях девушка с ником chesterandfriends32.

Другая пользовательница Instagram посоветовала молодому человеку возместить ущерб и извиниться.

На время пандемии сотрудники музея сняли чехлы с автомобилей, чтобы порадовать жителей города, которые любят фотографироваться с машинами.

«К сожалению, теперь автомобили снова придется закрывать на ночное время. Нам очень жаль, но это единственная надежда уберечь их от мародерства», — отмечается в материале.