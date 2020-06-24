РИАМО - 24 июн. В подмосковном Сергиевом Посаде двое неизвестных оторвали зеркало заднего вида у легендарной машины «Копейка», которая стояла у музея советского детства, сообщается в Instagram-аккаунте музея.
«Этот неприятный инцидент произошел утром 23 июня в 6:00», — говорится в сообщении.
На записи с видеокамер видно, как один из молодых людей подходит к автомобилю и отрывает зеркало, а другой на это смотрит. После чего оба не спеша уходят.
Сотрудники музея надеется на то, что молодой человек просто выбросил зеркало, и они смогут сохранить первоначальный вид авто.
Пользователи Сети осуждающе оценили действия молодых людей.
«Стыдно за таких людей», — написала в комментариях девушка с ником chesterandfriends32.
Другая пользовательница Instagram посоветовала молодому человеку возместить ущерб и извиниться.
На время пандемии сотрудники музея сняли чехлы с автомобилей, чтобы порадовать жителей города, которые любят фотографироваться с машинами.
«К сожалению, теперь автомобили снова придется закрывать на ночное время. Нам очень жаль, но это единственная надежда уберечь их от мародерства», — отмечается в материале.
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