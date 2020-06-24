РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 июн. В военном параде на Красной площади Москвы, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в среду принял участие 421 военнослужащий легендарного соединения – Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского Росгвардии, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

В 2020 году подготовка к параду проходила в непростых условиях борьбы с Covid-19. Соединение полностью справилось с этой задачей. Из всех участников основного и запасного состава не было ни одного военнослужащего с предпосылками к заражению.

«Парадный расчет Росгвардии возглавил командир Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского Росгвардии генерал-майор Дмитрий Черепанов. За ним торжественным маршем прошли военнослужащие соединения – всего 421 человек. В составе парадного расчета три командные, три знаменные группы, в том числе одна – для исторических знамен, две парадные роты по 200 человек, вооруженных автоматами АК-200», – говорится в сообщении.

В составе механизированной колонны Росгвардии – бронированные автомобили «Тигр», «Патруль» и «Урал». Вся техника отечественная, обладающая повышенной проходимостью и высокой степенью бронезащиты.

К параду готовились в три этапа: совершенствовали одиночную строевую подготовку с оружием и без него, оттачивали строевые приемы в составе шеренг и парадных рот, проходя парадным шагом более 8 километров. Финалом подготовки стало прохождение бойцов в составе войск Московского гарнизона на генеральной репетиции парада 20 июня.

Наряду с воинами-дзержинцами более 3,5 тысячи военнослужащих и сотрудников Росгвардии приняли участие в военных парадах и торжественных шествиях, которые прошли по всей стране.

В параде Победы 24 июня 1945 года от дивизии имени Дзержинского участвовал 2-й ордена Кутузова полк оперативного назначения, отличившийся в боях на подступах к Москве в октябре 1941 года, а также воины-дзержинцы 3-го полка, составившие костяк «Триумфального батальона» – временного подразделения, солдаты которого в ходе парада Победы бросали к подножию мавзолея знамена и штандарты поверженной Германии. Во главе парадных расчетов дивизии шел ее командир генерал-майор Иван Пияшев, отличившийся при обороне Тулы и в боях на Северном Кавказе.