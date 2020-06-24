Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в этом году состоялся 24 июня. Его пришлось перенести с традиционной даты 9 мая из-за пандемии коронавируса.
Парад Победы на Красной площади традиционно начался в 10:00, его открыл министр обороны России Сергей Шойгу.
Владимир Путин поздравил с Днем Победы россиян, гостей и участников парада на Красной площади.
Президент России напомнил, что 24 июня 1945 года, ровно 75 лет назад, состоялся первый парад победителей.
Верховный главнокомандующий подчеркнул, что россияне должны бережно хранить память о великом подвиге Советской армии в период Великой Отечественной войны и передать ее потомкам.
В параде приняли участие почти 14 тысяч человек, более 200 единиц техники и свыше 70 воздушных судов.
По Красной площади проехали образцы боевой техники, которая принимала участие в Великой Отечественной войне.
Зрители смогли увидеть современные военные разработки – бронеавтомобили «Тигр-М» и «Тайфун», БМП-2М «Бережок», «Курганец-25» и Т-15 «Армата» и другую технику.
Почетные караулы, расчеты суворовских, нахимовских и кадетских училищ, а также роты в униформе времен Великой Отечественной прошли пешими колоннами.
В параде Победы приняли участие военнослужащие Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск и других родов войск.
В авиационной части парада 75 самолетов и вертолетов Вооруженных Сил России единым строем пролетели над Красной площадью.
Высота пролета авиационной техники от 150 до 400 метров, а скорость – от 200 до 500 километров в час.
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