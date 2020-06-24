РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. Рабочие восстановили уличное освещение в одном из дворов микрорайона Климовск Подольска по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой отремонтировать уличное освещение в одном из дворов округа. Она отметила, что в микрорайоне Климовск не горят уличные фонари во дворе дома №8 по Октябрьскому переулку.

«Рассмотрев обращение по вопросу неисправности уличного освещения в микрорайоне Климовск сообщаем, что был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по восстановлению освещения проведены», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.