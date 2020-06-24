РИАМО - 24 июн. Волонтеры подмосковного Реутова совместно с сотрудниками Росгвардии помогли жителю округа найти документы на погибшего на войне родственника, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«У мемориала Славы в Реутове накануне 75-летия парада Победы состоялась торжественная встреча, на которой региональный куратор специального проекта «Судьба человека» Юлия Кузнецова передала жителю муниципалитета исторические документы о фронтовой судьбе его родственника», - говорится в сообщении.

Кузнецова является куратором проекта «Судьба солдата» уже пять лет. В свободное от службы в Росгвардии время она руководит отрядом «Батальон», который и занимается поиском материалов о солдатах Великой Отечественной войны.

Житель Реутова обратился к ней с просьбой помочь в поиске данных о военной судьбе своего дяди.

«Сотрудники Росгвардии совместно с добровольцами Реутова поспособствовали обнаружению исторических документов погибшего солдата. Добровольцы отыскали информацию о месте гибели пропавшего без вести фронтовика, а также установили место его захоронения», - отмечается в материале.

Сотрудники специального проекта «Судьба человека» с момента создания функции онлайн-заявок отработали порядка 500 электронных обращений о поиске пропавших защитников Отечества.