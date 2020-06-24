РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. Жители поселка Дубровицы Подольска почтили память Героя России Александра Монетова и возложили цветы к его бюсту, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«В среду исполнилось 25 лет, как совершил свой подвиг в ходе контртеррористической операции в Чечне наш земляк - Герой России Александр Монетов. У обелиска во дворе школы в поселке Дубровицы, носящей его имя, собрались его родители Валентина Ивановна и Геннадий Николаевич, ветераны МВД, бойцы ОМОН, представители администрации и ветеранских организаций, а также активные жители поселка. К бюсту Героя России Монетова возложили цветы», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в ходе мероприятия участники воспоминали Монетова, а также давали наказы молодежи.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>