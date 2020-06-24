РИАМО - 24 июн. После снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, среднесуточный оборот кафе и ресторанов Москвы увеличился почти на 59% по сравнению с прошлой неделей, говорится в сообщении пресс-службы департамента экономической политики и развития столицы.

Вице-мэр добавил, что после отмены антикоронавирусных мер в городе начали восстанавливаться предприятия малого и среднего бизнеса, бытовые и стоматологические услуги и индустрия гостеприимства.

«По сравнению со второй неделей июня суммарный среднесуточный оборот малого и среднего бизнеса Москвы увеличился на 19,1%, а доля в городском товарообороте составила 20,3% — это на 1 процентный пункт больше, чем за предыдущую неделю», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, кроме кафе и ресторанов, динамично восстанавливаются отрасли экономики, которые наиболее пострадали от пандемии.

За третью неделю июня 47,6% увеличились обороты предприятий культуры, досуга и спорта, предприятий стоматологической практики — на 43,5% гостиничного и туристического бизнеса — на 34,8%, бытовых услуг — на 16,9%, СМИ и печатной продукции — на 14,9%, уточнил министр правительства Москвы.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>