РИАМО - 24 июн. После снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, среднесуточный оборот кафе и ресторанов Москвы увеличился почти на 59% по сравнению с прошлой неделей, говорится в сообщении пресс-службы департамента экономической политики и развития столицы.
Вице-мэр добавил, что после отмены антикоронавирусных мер в городе начали восстанавливаться предприятия малого и среднего бизнеса, бытовые и стоматологические услуги и индустрия гостеприимства.
По словам главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, кроме кафе и ресторанов, динамично восстанавливаются отрасли экономики, которые наиболее пострадали от пандемии.
За третью неделю июня 47,6% увеличились обороты предприятий культуры, досуга и спорта, предприятий стоматологической практики — на 43,5% гостиничного и туристического бизнеса — на 34,8%, бытовых услуг — на 16,9%, СМИ и печатной продукции — на 14,9%, уточнил министр правительства Москвы.
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