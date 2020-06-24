РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июн. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают в Люберцах 82-летнего Владимира Дудоладова, местонахождение которого неизвестно с 20 июня, сообщается на официальном форуме отряда.

«Пропал Дудоладов Владимир Андреевич, 82 года, поселок Малаховка городского округа Люберцы. 20 июня 2020 года ушел из дома и не вернулся», - говорится в сообщении.

Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, он нормального телосложения, серо-голубые глаза, седые волосы. Мужчина был одет в серо-голубой пиджак, бордовую рубашку с черно-белыми штрихами, темные брюки, бежевые летние туфли, белую кепку с черным козырьком.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.