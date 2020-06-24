РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 июн. Глава Балашихи Сергей Юров в ходе выездного совещания в микрорайоне Дзержинского дал поручение разработать новую схему движения, которая разгрузит автомобильный трафик, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

23 июня на выездном совещании с участием сотрудников администрации Балашихи, совета депутатов, руководителей городских организаций, управляющих компаний Юров проверил содержание дорог, дворов, общественных пространств, пообщался с жителями.

«Основной вопрос в микрорайоне – автотранспорт. Здесь очень много проживает коренных жителей и военнослужащих, поэтому очень много машин. Будем прорабатывать с представителями дорожных служб это вопрос. Необходимо сделать определенную схему движения, чтобы весь проезд не был через центр микрорайона, а возможно было сделать круговой объезд», – сказал генеральный директор управляющей компании «ГРАД + СЕРВИС» Павел Касюлин.

Он добавил, что в микрорайоне приступили к сезонным работам по благоустройству, которые были перенесены на более поздний срок из-за действующих в регионе ограничений в период режима самоизоляции. Их планируют выполнить в течение двух недель. На территории ведется работа по ликвидации самовольно установленных блокираторов на парковочных местах. Вместо них жителям предлагают устанавливать шлагбаумы при въезде во дворы.

Также в ходе выездного совещание глава Балашихи проверил содержание территории возле школ №№16 и 21.

По словам директора школы №16 Любови Миклушонок, на территории школы покрасят забор. Эти работы уже начали, но приостановили из-за пандемии коронавируса. Сейчас их возобновили, и за неделю работы будут выполнены.

«Также летом планируем выполнить необходимый текущий ремонт в классах и спортивном зале», – подчеркнула Миклушонок.

В 2020 году в микрорайоне Дзержинского у строящегося Князь-Владимирского храма планируется обустройство новой зоны отдыха для жителей.