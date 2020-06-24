РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 июн. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «МСК-НТ» собрал для акции «Добрые крышечки» более 350 литров пластика, в том числе 120 литров из гипермаркета «Леруа Мерлен» в микрорайоне Климовск Подольска, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Разноцветные крышечки уже второй год собирают взрослые и дети специально для Всероссийской благотворительной экологической акции «Добрые крышечки». Средства, вырученные от переработки этого вторсырья, направляются на приобретение инвалидных кресел для детей-сирот с ограниченными возможностями. Активисты не забыли о важной экологической инициативе даже в период самоизоляции и продолжили собирать крышечки.

«Несмотря на пандемию коронавируса, в Чехове и Подольске созрели новые урожаи «Добрых крышечек». Компания регионального оператора в Чеховском кластере собрала и подготовила к отправке в благотворительный фонд более 350 литров ценного пластика. Воспитатели детского сада №16 «Колокольчик» Подольска передали специалистам компании ООО «МСК-НТ» ценный пластик. Контейнер компании в строительном гипермаркете «Леруа Мерлен» в микрорайоне Климовск в течение года регулярно наполняли жители. В период самоизоляции меньше чем за неделю после полного открытия магазина в июне 120-литровая емкость вновь оказалась переполнена», – говорится в сообщении.

На этой неделе представители общественных групп снова принесли в офис компании более 10 килограммов разноцветного пластика. ООО «МСК-НТ», как официальный партнер всероссийского фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», второй год поддерживает и продвигает проект в городских округах Чеховского кластера, расставляя контейнеры и обеспечивая регулярный вывоз накопленных крышечек на переработку.