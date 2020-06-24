РИАМО - 24 июн. На Красной площади в Москве в среду состоялся военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИАМО.

Дата проведения парада, 24 июня, приурочена к годовщине исторического Парада победителей на Красной площади в 1945 году. На парад прибыли главы иностранных государств и стран СНГ, а также зарубежные военнослужащие.

Парад традиционно стартовал в 10:00, его открыл министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин выступил перед ветеранами ВОВ и участниками. Была объявлена минута молчания. В своей речи глава государства подчеркнул, что советский народ «заплатил за свободу Европы страшную цену», поэтому долг граждан России и всего мира помнить это.

Всего в параде приняли участие около 14 тысяч военнослужащих и более 200 единиц военной техники, а также свыше 70 самолетов и вертолетов.

Пешими колоннами прошли почетные караулы, исторические роты в униформе времен ВОВ, расчеты суворовских, нахимовских и кадетских училищ. А также полки Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск и других.

В параде приняли участие танки Т-34-85 и противотанковые самоходные артиллерийские установки Су-100, а также современные бронеавтомобили «Тигр-М» и «Тайфун», БМП-2М «Бережок», БМП-3, «Курганец-25» и Т-15 «Армата» и множество другой современной техники.

В завершении в небе над столицей состоялся воздушный парад. Пролетели истребители МиГ-31К и истребители пятого поколения Су-57, самолеты дальней радиолокационной разведки А-50, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и другие.

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