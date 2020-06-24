РИАМО - 24 июн. В столице за прошедшие сутки выявили 811 случаев заражения коронавирусной инфекцией, это самый низкий показатель за последние два с половиной месяца, говорится в сообщении московского опершатаб по ситуации с коронавирусом.

«Среди новых заболевших – 37,9% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 32,5% – от 46 до 65 лет, 15,5% – от 66 до 79 лет. Только 7,4% граждан – старше 80 лет. Также 6,7% среди заболевших – дети», — отмечается в материале.

Все зараженные и те, кто с ними близко контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

В Москве общее число выявленных случаев заражения Covid-19 за весь период достигло 216 906.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- За сутки жертвами коронавируса в Московской области стали 24 челвоека.

- Еще порядка 500 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Подмосковье.

- Число выздоровевших пациентов в Подмосковье составило 1,3 тысячи человек.

- В столице коронавирус диагностировали у 811 человек за сутки. Это самый низкий суточный прирост заболевших за последние 2,5 месяца.

- В Москве за сутки выздоровели еще 2 020 человек, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 141 тысячи пациентов.

- За прошедшие сутки в столице скончались 14 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве выздоровели 139 248 человек.