РИАМО - 24 июн. В сервисе «Мои платежи» пользователи могут настроить автоматическую оплату единого платежного документа (ЕПД) и Московской городской телефонной сети (МГТС) по выставленным счетам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Благодаря новой функции москвичи смогут без труда контролировать свои счета и быть уверенными в своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг. Настроить автоплатежи можно на конкретные даты месяца или в день выставления счета. Подтверждения об оплате в эти дни придут пользователям на электронную почту и по СМС», — отмечается в материале.

Чтобы настроить автоплатеж, нужно зайти в личный кабинет на сервисе «Мои платежи», после чего на странице результатов оплаты пользователь сможет установить автоплатеж.

В окно настройки параметров необходимо выбрать условия оплаты: максимальную сумму счета и период списания средств. Частично оплатить услуги по выставленным счетам нельзя.

Также для оформления автоплатежа нужно указать реквизиты банковской карты и подтвердить действие с помощью СМС-кода.