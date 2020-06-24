РИАМО - 24 июн. В Московской области за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 1390 человек, за весь период врачи региона вылечили более 27,5 тысяч пациентов, говорится в сообщении областного оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«В Московской области еще 1 390 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 27 588 заболевших», — отмечается в материале.

В Московской области постепенно снимаются ограничения, введенные из-за пандемии: для прогулок открылись парки, отменили цифровые пропуска открылись МФЦ, начал работать каршеринг, возобновили работу летние веранды кафе и ресторанов.

Однако сохраняется запрет на массовые мероприятия, а также для профилактики инфекции в общественных местах региона нужно носить маски.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- За сутки жертвами коронавируса в Московской области стали 24 челвоека.

- Еще порядка 500 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Подмосковье.

- Число выздоровевших пациентов в Подмосковье составило 1,3 тысячи человек.

- В столице коронавирус диагностировали у 811 человек за сутки. Это самый низкий суточный прирост заболевших за последние 2,5 месяца.

- В Москве за сутки выздоровели еще 2 020 человек, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 141 тысячи пациентов.

- За прошедшие сутки в столице скончались 14 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве выздоровели 139 248 человек.