РИАМО - 24 июн. За минувшие сутки в Москве выявили 811 случаев коронавируса, таким образом, число выявленных случаев заражения в городе достигло 216 906, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За весь период в мегаполисе после коронавируса выздоровели 141 268 человек. За весь период пандемии в столице умерли 3657 человек, из них 14 скончались за прошедшие сутки.

По России за сутки зафиксировали 7176 новых случаев заражения коронавирусом, полностью выздоровели 12 393 человека, скончались 154 пациента.

Общее число выявленных случаев коронавируса в РФ на сегодняшний день составляет 606 881. За весь период пандемии в стране зафиксировано 8513 смертей, выздоровели 368 822 человек.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- За сутки жертвами коронавируса в Московской области стали 24 челвоека.

- Еще порядка 500 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Подмосковье.

- Число выздоровевших пациентов в Подмосковье составило 1,3 тысячи человек.

- В столице коронавирус диагностировали у 811 человек за сутки. Это самый низкий суточный прирост заболевших за последние 2,5 месяца.

- В Москве за сутки выздоровели еще 2 020 человек, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 141 тысячи пациентов.

- За прошедшие сутки в столице скончались 14 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве выздоровели 139 248 человек.