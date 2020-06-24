РИАМО - 24 июн. Россия открыта к диалогу и сотрудничеству с всеми заинтересованными странами мира, заявил президент РФ Владимир Путин.

В столице на Красной площади проходит парад в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Вместе с российскими военными в торжественном марше в парадных расчетах пройдут представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

«Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверия между народами, и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки», – сказал Путин.

Он отметил, что среди основных международных вызовов – создание общей надежной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир.

«Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз», – заключил президент.

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