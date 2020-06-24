РИАМО - 24 июн. Правду о Великой Отечественной войне нужно отстаивать и передавать потомкам, заявил президент России Владимир Путин.

В 1941 году свыше 80% вооруженных сил Германии и ее сателлитов были сосредоточены против СССР. Советский народ смог одолеть страшное, тотальное зло, разгромил более шестисот дивизий врага и до конца, до победной точки, прошел свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь, подчеркнул президент.

«В этом и состоит главная, честная, ничем не замутненная правда о войне. Мы обязаны ее беречь и отстаивать, передавать нашим детям, внукам и правнукам. Сегодняшний военный парад в честь этой священной правды, в честь выдающегося поколения победителей, которые определили исход всей Второй мировой войны», — сказал Путин в ходе выступления.

Он отметил, что россияне никогда не забудут вклад союзников в приближение Победы, значение второго фронта, открытого в июне 1944 года.

«Чтим отважных бойцов вооруженных сил всех государств антигитлеровской коалиции, подвиг всех борцов с нацизмом, которые бесстрашно действовали в странах Европы», - заключил президент.

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