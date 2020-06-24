РИАМО - 24 июн. Россияне и весь мир должны помнить о подвиге Советской армии в период Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин.

В среду в Москве на Красной площади проходит парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Невозможно представить, что стало бы с миром, если бы не встали на его защиту солдаты Красной армии. Наш долг - помнить об этом, помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом», - заявил Путин в ходе выступления.

Он отметил, что фашистские войска оказались бессильны перед сплоченностью советских граждан.

«Именно наш народ уничтожил 75% от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника», - отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что россияне обязаны отстаивать и беречь память об этом великом подвиге.

«Мы никогда не забудем вклад наших союзников в приближении Победы. <...> Слава поколению, победившему нацизм! Слава героям Отечественной войны!» - заключил президент.

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