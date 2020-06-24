РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. Подольский родильный дом возобновил плановую операционную деятельность и стал выполнять операции по высокотехнологичной медпомощи, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые пациентки! Отделения гинекологии Подольского роддома возобновляют плановую операционную деятельность. Спешим сообщить, что теперь наш стационар выполняет операции по ВМП (высокотехнологичной медицинской помощи)», - говорится в сообщении.

В частности, в медучреждении имеют возможности лапароскопически удалять большие сложные узлы миомы, кисты яичников больших размеров, а также проводят все виды операций пролапса тазовых органов и недержание мочи.