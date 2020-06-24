РИАМО - 24 июн. Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы россиян и всех гостей парада в столице и напомнил про легендарный парад 1945 года, передает корреспондент РИАМО.

«Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, наши зарубежные гости! <...> Поздравляю вас с 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», - сказал Путин.

Он отметил, что в этом году традиционные торжества проходят 24 июня, ровно 75 лет назад у стен Кремля состоялся легендарный парад победителей.

«С презрением были брошены на площадь знамена и штандарты нацистов», - заключил Путин.

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