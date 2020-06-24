РИАМО - 24 июн. В столице сотрудники полиции и ФСБ задержали около 30 человек в ходе рейда по борьбе с организованной преступностью, сообщает ТАСС.
«В правоохранительные органы поступила информация о сходке преступных лидеров из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе. После этого полиция и ФСБ организовала рейд против этой сходки и задержала порядка 30 человек внутри кафе», — сказал представитель правоохранительных органов.
В ходе задержания прозвучало несколько выстрелов, пострадал один человек.
Всех, кто был задержан, проверят на причастность к преступлениям по базе данных лиц, которые находятся в розыске, также их проверят на причастность к преступлениям, которые произошли в Московском регионе.
Оружие изъято, правоохранители проверят, было ли у задержанных разрешение на ношение оружия, какими патронами оно снаряжено и использовалось ли оно в ходе совершения преступлений.
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