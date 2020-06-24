РИАМО - 24 июн. Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в центре Москвы, передает в среду корреспондент РИАМО.

Участниками парада станут около 14 тысяч человек, свыше 200 единиц техники и более 70 воздушных судов. В том числе зрители увидят образцы техники, принимавшей участие в Великой Отечественной войне, а также современные военные разработки.

Провести главный военный парад в День Победы в этом году не позволила пандемия коронавируса. Решением президента Владимира Путина мероприятие перенесли на 24 июня. Именно в этот день в 1945 году на Красной площади прошел первый парад победителей.

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