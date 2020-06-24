РИАМО - 24 июн. В столице за минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 2 020 человек, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 141 тысячи пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 020 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 141 268», — сказала Ракова.

Для подтверждения отсутствия у пациента коронавирусной инфекции проводятся специальные исследования. Все, кто должен оставаться под наблюдением после выписки, получили необходимые рекомендации.

Выздоровевшие пациенты могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами, чтобы помочь тем, кто еще лечится от Covid-19. Для этого нужно позвонить по телефону горячей линии 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются ежедневно с 09:00 до 19:00.

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24 ИЮНЯ

- За прошедшие сутки в столице скончались 14 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве выздоровели 139 248 человек.