РИАМО - 24 июн. Журналисты со всей России начинают собираться в Международном пресс-центре (МПЦ), который организован в Манеже для освещения парада Победы в Москве, всем выдают маски и перчатки, передает корреспондент РИАМО.
Кроме средств индивидуальной защиты, всем выдают сувениры - карту военных действий и рюкзак. В связи с эпидемией коронавируса допуск на саму Красную площадь будет ограничен. Туда пустят только представителей федеральных каналов, газет и информагентств.
Для остальных будет вестись трансляция. С 8 утра на экранах показывают военный парад во Владивостоке. Работать пресс-центр будет до 19:00. Для сотрудников СМИ организован фуршет, также им предоставят обед и ужин. Рассадка для посетителей предполагает дистанцию в 1,5 метра как на диванах, так и в зоне с компьютерами.
Также в пресс-центре работает отделение Сбербанка, где продают праздничные монеты, и Почты России, откуда каждый желающий может отправить поздравительную открытку. Кроме того, можно посетить мультимедийную выставку «Спасители», организованную Российским еврейским конгрессом. Она посвящена российским праведникам народов мира.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии