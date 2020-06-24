РИАМО - 24 июн. Журналисты со всей России начинают собираться в Международном пресс-центре (МПЦ), который организован в Манеже для освещения парада Победы в Москве, всем выдают маски и перчатки, передает корреспондент РИАМО.

Кроме средств индивидуальной защиты, всем выдают сувениры - карту военных действий и рюкзак. В связи с эпидемией коронавируса допуск на саму Красную площадь будет ограничен. Туда пустят только представителей федеральных каналов, газет и информагентств.

Для остальных будет вестись трансляция. С 8 утра на экранах показывают военный парад во Владивостоке. Работать пресс-центр будет до 19:00. Для сотрудников СМИ организован фуршет, также им предоставят обед и ужин. Рассадка для посетителей предполагает дистанцию в 1,5 метра как на диванах, так и в зоне с компьютерами.

Также в пресс-центре работает отделение Сбербанка, где продают праздничные монеты, и Почты России, откуда каждый желающий может отправить поздравительную открытку. Кроме того, можно посетить мультимедийную выставку «Спасители», организованную Российским еврейским конгрессом. Она посвящена российским праведникам народов мира.