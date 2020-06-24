РИАМО - 24 июн. За минувшие сутки в столице скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число жертв коронавируса в городе достигло 3 657, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

«Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», - говорится в сообщении.

С начала пандемии в городе выявили 216 095 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 139 248 человек.

Ранее в столице врачам и медсестрам, работающим с пациентами с коронавирусом и с подозрением на инфекцию, в два раза увеличили выплаты. Советующее постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин. Теперь врачи КТ-центров будут получать доплаты в размере 150 тысяч рублей в месяц, а средний медицинский персонал – 100 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- За прошедшие сутки в столице скончались 14 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве выздоровели 139 248 человек.