РИАМО - 24 июн. В среду на территории Москвы и Подмосковья прогнозируется солнечная погода с переменной облачностью, воздух в дневные часы прогреется до плюс 28 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 25…27 градусов, по области — 23…28 градусов», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, ветер будет дуть северный, со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 50%.

«Будет солнечно и без осадков, температура постепенно начнет повышаться, содержание кислорода в воздухе и влажность в дневные часы в пределах нормальных значений, атмосферное давление немного выше нормы», - уточняется в материале.

Такая погода формирует условия теплового комфорта, которые благоприятны для организма. Солнечные процедуры в такие дни являются одной из самых приятных форм восстановления здоровья, способствуют активизации умственной и физической работоспособности, укреплению вегетативной нервной системы, улучшению обмена веществ, эндокринной деятельности и повышают адаптационные возможности организма, заключают специалисты.