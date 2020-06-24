РИАМО - 24 июн. Музейный комплекс «Дорога памяти» откроется на территории подмосковного парка «Патриот» 25 июня, здесь готовы принимать до 3 тысяч посетителей ежедневно, сообщила РИАМО директор комплекса Елена Мироненко.

«Мы уже сейчас видим пиковый интерес. Весь музейный комплекс уже принимает огромное количество звонков. Нагрузка будет порядка 3 тысяч человек в день. Это то, к чему мы готовы, то, к чему готова площадь нашего музейного комплекса», - сказала Мироненко.

Она добавила, что все сотрудники музейного комплекса обязаны носить защитные маски, соблюдать масочный режим предстоит и посетителям.

«Мы запускаемая 25 июня, естественно, со всеми мерами безопасности. Все помещения несколько раз в день обрабатываются антибактериальными средствами. Кроме того, на входе и там, где установлены сувенирные лавки, можно обработать руки», - омтетила Мироненко.

«Дорога памяти» - уникальный музей, его длина составляет 1418 шагов – в память о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны, на протяжении которых шли боевые действия. Экспозиция включает в себя хроноленту – подробную историю каждого дня войны.

Музей представит посетителям уникальные иммерсивные залы с эффектом погружения в ключевые эпизоды Великой Отечественной войны. В залах комплекса представлены как уникальные исторические экспонаты, так и интерактивные стенды.