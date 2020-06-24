РИАМО - 24 июн. В рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Реутове будет организована выставка легендарной техники военных времен под открытым небом, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«С утра 24 июня на улице Победы в Реутове горожане смогут увидеть легендарный танк Т-34 конструктора Кошкина, противотанковую пушку ЗИС-3, советский бронеавтомобиль БА-64, грузовик ЗИС 5 и другую технику. Также они смогут узнать у экскурсоводов технические характеристики раритетов, историю и судьбы их экипажей», - говорится в сообщении.



В 2019 году подобную выставку военной техники, которая прошла у здания администрации муниципалитета, посетили более пяти тысяч жителей.



В среду в городе пройдет и серия других мероприятий в ознаменование 75-летней годовщины парада Победы на Красной площади.



«Начиная с 12 часов дня жители города смогут поучаствовать в мемориальных акциях «Звон Победы», «Я рисую мелом» и подключиться к флешмобу «Голубь мира» в социальных сетях», - сказала начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Реутова Анастасия Николаенко.



Она добавила, что в полдень над городом раздастся звон с колоколен двух реутовских храмов в память обо всех участниках Великой Отечественной войны.