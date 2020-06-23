РИАМО - 23 июн. Московским и подмосковным семьям перечислили 29,9 миллиарда рублей ежемесячных выплат на детей до трех лет и единовременных выплат на детей в возрасте 3-16 лет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ - отделения Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области.

Выплаты предоставляются в соответствии с указами президента РФ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми в условиях пандемии коронавируса.

«Выплаты поступили 2 202 665 семьям», - говорится в сообщении.

Ежемесячная выплата в 5 тысяч рублей на детей до трех лет предоставляется с апреля по июнь. Единовременная выплата семьям с детьми от трех до 16 лет составляет 10 тысяч рублей.

За выплатами можно обратиться до 1 октября 2020 года. Заявление можно подать через портал госуслуг или лично в клиентской службе ПФР по предварительной записи.

В ходе обращения к нации во вторник президент России Владимир Путин сообщил, что в июле семьям еще раз выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 350 тыс медиков в России получат в июне федеральные выплаты за борьбу с Covid‑19. «Коронавирусные» выплаты медработникам продлили на июль и август.

- Еще 15 человек скончались за последние сутки в Подмосковье с подтвержденным диагнозом «коронавирус». За все время пандемии в регионе умерло 798 человек с Covid-2019.

- Путин поблагодарил медиков за их труд во время эпидемии Covid‑19.

Душа, сила, опора здравоохранения — это люди. Хочу еще раз поблагодарить врачей, фельдшеров, медсестер, которые борются за каждого пациента

- Коечный резерв для пациентов с Covid‑19 в России сохраняется в повышенной готовности. В период пандемии военные специалисты возвели 16 многопрофильных центров.

- Выплаты для медиков, работающих с пациентами с Covid‑19, продлили на два месяца. Стимулирующие выплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при отпускных.

- Поликлиники Подмосковья могут возобновить работу в полном объеме с 25 июня. С 8 июня начали постепенно выводить на работу узких специалистов.

- Число тестирований на антитела к Covid‑19 увеличат в Подмосковье до 30 тыс в сутки. Исследование могут пройти все желающие.

- McDonald’s в Москве открыл залы ресторанов для посетителей. В заведениях введены повышенные меры санитарной безопасности.

- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.