РИАМО - 23 июн. В Москве врачам и медсестрам, работающим с пациентами с коронавирусом и с подозрением на инфекцию, в два раза увеличили выплаты, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Советующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Решение было принято с учетом того, что амбулаторные КТ-центры, осуществляющие выявление ковидной пневмонии, выполняют значительную часть функций коронавирусных стационаров, а их работники испытывают сопоставимую нагрузку и подвергаются тем же рискам, что и медицинский персонал больниц», — отмечается в материале.

Теперь врачи КТ-центров будут получать доплаты в размере 150 тысяч рублей в месяц, а средней медицинский персонал – 100 тысяч рублей.

Сотрудники КТ-центров выполняют значимую часть функций в борьбе с Covid-19, подвергаются большой нагрузке и тем же рискам, что и медицинский персонал больниц.

В Москве действуют КТ-центры на базе 45 городских поликлиник. За период пандемии специалисты провели порядка 180 тысяч исследований.

С 11 июня из-за уменьшения уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией КТ-центры на базе 12 городских поликлиник вернулись к плановому приему пациентов.

Выплаты будут начислять за весь период работы со дня перепрофилирования центра для приема коронавирусных зараженных.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Собрали все самое важное из сеголняшнего телеобращения Путина

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 350 тыс медиков в России получат в июне федеральные выплаты за борьбу с Covid‑19. «Коронавирусные» выплаты медработникам продлили на июль и август.

- Еще 15 человек скончались за последние сутки в Подмосковье с подтвержденным диагнозом «коронавирус». За все время пандемии в регионе умерло 798 человек с Covid-2019.

- Путин поблагодарил медиков за их труд во время эпидемии Covid‑19.

Душа, сила, опора здравоохранения — это люди. Хочу еще раз поблагодарить врачей, фельдшеров, медсестер, которые борются за каждого пациента

- Коечный резерв для пациентов с Covid‑19 в России сохраняется в повышенной готовности. В период пандемии военные специалисты возвели 16 многопрофильных центров.

- Выплаты для медиков, работающих с пациентами с Covid‑19, продлили на два месяца. Стимулирующие выплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при отпускных.

- Поликлиники Подмосковья могут возобновить работу в полном объеме с 25 июня. С 8 июня начали постепенно выводить на работу узких специалистов.

- Число тестирований на антитела к Covid‑19 увеличат в Подмосковье до 30 тыс в сутки. Исследование могут пройти все желающие.

- McDonald’s в Москве открыл залы ресторанов для посетителей. В заведениях введены повышенные меры санитарной безопасности.

- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.