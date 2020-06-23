РИАМО - 23 июн. 18 временных инфекционных центров для лечения пациентов с коронавирусом возвращаются к прежнему режиму работы в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

В Московской области начался второй этап перевода коечного фонда в штатный режим работы в инфекционных центрах, перепрофилированных на время неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

«Ранее мы вернули к работе по прежним профилям 10 стационарных отделений. В ближайшее время восстановим еще 18 стационаров общей мощностью свыше 2,3 тысячи коек, в том числе в Бронницкой, Мытищинской, Реутовской, Дедовской и других больницах», - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Это позволит постепенно восстанавливать оказание плановой медицинской помощи и сделать ее более доступной для жителей региона.

Планируется, что обратное перепрофилирование инфекционных стационаров пройдет в четыре этапа. Восстановить работу отделений по своим профилям медицинские организации смогут только после выполнения ряда требований.

В частности, необходимо завершить лечение тех пациентов, кто на данный момент получает медицинскую помощь в инфекционных стационарах, а также выполнить необходимую дезинфекцию помещений, провести обследование сотрудников на коронавирус и получить разрешение Роспотребнадзора.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Собрали все самое важное из сеголняшнего телеобращения Путина

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 350 тыс медиков в России получат в июне федеральные выплаты за борьбу с Covid‑19. «Коронавирусные» выплаты медработникам продлили на июль и август.

- Еще 15 человек скончались за последние сутки в Подмосковье с подтвержденным диагнозом «коронавирус». За все время пандемии в регионе умерло 798 человек с Covid-2019.

- Путин поблагодарил медиков за их труд во время эпидемии Covid‑19.

Душа, сила, опора здравоохранения — это люди. Хочу еще раз поблагодарить врачей, фельдшеров, медсестер, которые борются за каждого пациента

- Коечный резерв для пациентов с Covid‑19 в России сохраняется в повышенной готовности. В период пандемии военные специалисты возвели 16 многопрофильных центров.

- Выплаты для медиков, работающих с пациентами с Covid‑19, продлили на два месяца. Стимулирующие выплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при отпускных.

- Поликлиники Подмосковья могут возобновить работу в полном объеме с 25 июня. С 8 июня начали постепенно выводить на работу узких специалистов.

- Число тестирований на антитела к Covid‑19 увеличат в Подмосковье до 30 тыс в сутки. Исследование могут пройти все желающие.

- McDonald’s в Москве открыл залы ресторанов для посетителей. В заведениях введены повышенные меры санитарной безопасности.

- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.