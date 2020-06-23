РИАМО - 23 июн. Москомархитектура согласовала архитектурно-градостроительное решение Национального космического центра, у его конгресс-центра будут транслировать видео с борта МКС, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Основной акцент сделан на башню, так как она является архитектурным и смысловым центром комплекса. <…> У конгресс-центра, расположенного в нижней части комплекса, появится медиафасад, позволяющий транслировать видео с борта Международной космической станции в реальном времени», – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что архитекторам удалось выполнить требование заказчика – взять за основу образ космического корабля, при этом мастерски избежав прямых ассоциаций в архитектурных решениях.

Высота башни будет достигать 248 метров.

Перед центром установят арт-инсталляцию – парящую фигуру космонавта в скафандре в натуральную величину.

Сейчас на стройплощадке идут подготовительные работы.