РИАМО - 23 июн. В Московском регионе выдали уже более 1 миллиона сертификатов на получение материнского капитала, программа маткапитала действует в стране до конца 2026 года, говорится в сообщении пресс-службы ГУ - отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.

Семья может распоряжаться материнским капиталом, получив сертификат в электронной форме в беззаявительном порядке.

«С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. Информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или портале госуслуг», - говорится в сообщении.

Жителям напомнили, что теперь право получить маткапитал имеют и те семьи, в которых с 1 января 2020 года родился первенец. Для семей, у которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей.

Семьи, в которых после 1 января 2020 года родился третий ребенок или последующие дети, могут получить маткапитал в размере 616 617 рублей в том случае, если ранее право на дополнительные меры господдержки семей с детьми у них не возникало.