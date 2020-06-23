РИАМО - 23 июн. АО «Мособлэнерго» восстановило электроснабжение в поселке Загорянский городского округа Щелково, причиной технологических нарушений стал ураган, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«Работники Щелковского филиала компании трудились в круглосуточном режиме, чтобы не допустить массовых отключений электричества», - говорится в сообщении.

20 июня в округе прошел грозовой фронт с ливнем и сильным ветром. Возникшие по причине непогоды технологические нарушения на линиях, обслуживаемых АО «Мособлэнерго», разрешили уже к вечеру 20 июня.

На время восстановительных работ потребители подключались к резервным источникам питания.