РИАМО - 23 июн. Правоохранители задержали в Московской области троих подозреваемых в кражах имущества из загородных коттеджей, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

По данным следствия, в дома злоумышленники проникали через окна. Они взламывали их с помощью слесарного инструмента. Преступники промышляли в основном на территории городских округов Красногорск и Мытищи.

«Следственными подразделениями было возбуждено несколько уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции установили и при участии Росгвардии задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые уроженцы одного из государств ближнего зарубежья. Возраст подозреваемых - от 33 до 37 лет.

Полицейские нашли и изъяли мобильные телефоны, инструменты, налобные фонари, более 10 сим-карт различных операторов, ювелирные украшения, номерные пластиковые карты, 15 наручных часов, раскладные ножи, коробки от мобильных телефонов, два планшета и отпугиватель собак.